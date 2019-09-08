鎖死字母哥 美國收下4連勝

沃克（左）轟下全隊最高15分。 （法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃賽次輪，美國隊提前碰上強敵希臘，明星後衛沃克挺身而出，轟下全隊最高15分、外加6助攻，加上困「字母哥戰術」成功，終場69：53大勝，收下4連勝，晉級8強機會大增。

亞德托昆波拿下全場最多的13籃板。（路透）

新科NBA最有價值球員「字母哥」亞德托昆波昨攻下15分，外加全場最多的13籃板。美國此役大量採取包夾和協防的戰術，迫使字母哥傳球，但隊友萎靡不振，僅後衛寇斯塔斯貢獻13分，其餘球員得分皆個位數，種下敗因。

慘痛教訓 禁區得分致勝

美國前一次在世界盃吞敗，要追溯至2006年，當年正是敗在希臘手下。昨美國隊拒絕讓歷史重演，此役改善禁區疲軟的弱點，團隊籃板數37：29領先，禁區得分比希臘高出2分，加上板凳得分也占上風，成獲勝主因。

開賽戰況膠著，第二節初一度戰成20平，但希臘進攻突然當機，美國趁機拉出9：0攻勢，奠定勝基。而希臘次節僅攻下8分，此戰三分球27投僅7中，反撲無力。

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暫居小組第一的美國，下一場將碰上強敵巴西，目前同組的捷克和巴西都是3勝1敗，美國必須獲勝，才能安抵8強。

歐洲強權法國昨強碰立陶宛，雙方鏖戰至讀秒階段才分出勝負，法國後衛德科洛在終場前30秒後仰跳投命中，將分差拉大至3分，澆熄對手反撲氣焰，終場78：75險勝，4戰全勝，與澳洲攜手晉級8強。

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