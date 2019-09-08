蠻牛第19冠最後一步 俄國新星叩門

納達爾明將與俄羅斯新星梅德維夫（見圖）爭奪美網男單冠軍。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾克服首盤慢熱，最終以7：6（6）、6：4、6：1力退義大利好手貝雷帝尼，明將與23歲俄羅斯新星梅德維夫爭奪美國網球公開賽男單冠軍，距離生涯第19座大滿貫金盃只差一勝。

納達爾（見圖）明將與俄羅斯新星梅德維夫爭奪美網男單冠軍。（法新社）

隨著爭冠勁敵塞爾維亞世界球王喬科維奇傷退，瑞士名將費德爾止步八強，納達爾在今年美網形勢大好，他面對決賽對手梅德維夫握有1勝0負的對戰優勢，上月羅傑斯盃決賽以6：3、6：0速勝封王。

納達爾因剛猛打法易受傷，成績走下坡時，數度被質疑職業生涯玩完，如今33歲的蠻牛越挫越勇，若此行登頂，將是他30歲後的第5座大滿貫冠軍，寫下公開化年代後男單第一人紀錄，還能拉近與費德爾史上最多20冠的距離。

詹皓晴混雙爭冠

混雙方面，頭號種子詹皓晴與維納斯（紐西蘭），與外卡黑馬桑德絲（美國）／大穆雷（英國）爭冠，小詹問鼎生涯大滿貫首冠，同時挑戰與胞姊詹詠然接力完成台灣選手在混雙的3連冠。

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自家人挑戰職業網壇例子不多，大小威廉絲和布萊恩兄弟檔較出名，布萊恩兄弟合力拿下16座男雙大滿貫冠軍，混雙也各有斬獲，都無法同年連3場大滿貫賽稱王。

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