梅花湖鐵人三項 師姊弟摘桂冠

師姊弟郭家齊、林威志（見圖）稱霸梅花湖。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽昨登場，首日進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽和接力賽等項目，眾所矚目的標準賽菁英男、女子組，最終由同門師姊弟「肉肉少女」郭家齊和「神奇小威」林威志摘下桂冠，兩人也將積極爭取奧運積分。

師姊弟郭家齊（見圖）、林威志稱霸梅花湖。（記者廖聿偉攝）

郭家齊、林威志拚東奧門票

鐵人標準賽下午開賽時艷陽高照，郭家齊透露，「鐵人比賽通常一早舉行，生涯首次在中午出賽；游完泳接自由車，因天氣炎熱體力透支，所幸大雨降溫，拯救了我。」

2018年雅加達亞運鐵人三項獲得混合接力第5名、個人第8名佳績的郭家齊，從游泳就獨居領先，三項都跑出女子最佳成績，最後以2小時04分02秒輕鬆封后，比居次的謝汶娟快了多達9分20秒。

郭家齊2月因韌帶撕裂傷，超過3個月無法跑步，她表示，「這是我傷癒復出後的首冠，目前約達巔峰狀態的90%。」

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菁英男子組林威志在游泳項目領先群雄，但自由車項目在最後5公里被追擊小組于威凱、吳承泰和陳政豪趕上，最終靠跑步決勝負。林威志策第一圈就加速甩開對手，最終以1小時55分40秒完賽，生涯二度稱霸梅花湖。

林威志透露，「賽前腿部不適，跑步不想太拚，但最後關頭還是發揮潛能，要回領先優勢。此次冠軍替10月全運會增添了許多信心。」

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