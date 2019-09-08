周天成今爭冠 首次迎戰許侊熙

周天成（中）昨逆轉勝，邰智源（左）也現身小巨蛋，為他加油打氣。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成昨在台北羽球公開賽4強戰中，以23：25、21：10、21：13逆轉世界排名34的印尼好手雷斯塔維托，挺進決賽，今將與南韓許侊熙爭冠。

周天成昨逆轉印尼好手雷斯塔維托，挺進決賽。（記者林正堃攝）

昨冷靜擊退雷斯塔維托

周天成昨在首局和雷斯塔維托屢次戰成平手，卻以23：25讓出，小天坦言，首局氣勢確實被打下去，對手球的控制也很好。即便如此，他認為，無論遇到何種困境，都會微笑以對，再持續提升自己的狀況；且第2局之後，心情較為放鬆，對手體能下滑，讓他成功把握贏球契機。

周天成過去曾4度闖進台北公開賽決賽，並在2016、2017年完成二連霸，去年在4強止步，今年再次勇闖決賽，有無特殊意義？小天笑說：「最大不同就是今年29歲。」他認為，以前的成績並不代表什麼，面對不同比賽，一樣要很努力且專注地去完成。周天成下一戰將碰上世界排名47的南韓好手許侊熙，兩人過去從未過招。

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周天成現階段為世界排名第2的選手，也是各國男單好手追逐、觀察的對象，小天認為，現在大家對上他，都打得相當有耐心，他也不能太急躁，得更冷靜地去面對對手的進攻。

值得一提的是，之前曾和周天成一同拍攝「一日系列」影片的藝人邰智源，昨驚喜現身小巨蛋，為小天加油打氣，他表示，首局落敗確實讓他緊張一下，但後兩局情勢回穩，他相信小天一定能贏下來。回憶兩人一同拍攝影片情況，邰智源說：「國手還願意放下身段一起拍攝輕鬆好笑的影片，真的很不簡單。」他也預祝周天成能順利奪冠。

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