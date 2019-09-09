悍將暴打強猿 本週隨時搶龍頭

悍將洋投包林傑昨先發5局僅失1分，中止4連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將打爆勝投王李茲，擊出21支安打、3支全壘打，寫下先發9人全員安打、得分、打點紀錄，以16：3大勝Lamigo桃猿，和戰績排名第1的中信兄弟只剩半場勝差。

全隊21安 先發全員得分

悍將本季第1次在桃園球場2連勝，拿下系列賽勝利，總教練陳連宏表示，要在這裡2連勝不容易，之前對李茲也打得不是很好，但棒球就是這樣，沒有絕對的事。

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悍將第1局就擊出4支安打，包括林哲瑄的2分砲，取得3：0領先，第3局再從李茲手中擊出5支安打，包括高國麟2分砲，桃猿換上林樺慶，再被擊出3支安打失2分，悍將將比數拉開到10：0，前3局就先發9人全員上壘和得分，8人安打、7人打點。

勝投王李茲 2.1局失8分

14勝的李茲是聯盟勝投王，但他只投2.1局，創中職生涯先發最快KO紀錄，被擊出9支安打，失8分平紀錄，7連勝、對戰悍將5連勝和主場8連勝中斷，第1次在桃園球場吞下敗投。

第5局率先上場的悍將石翔宇擊出三壘打，達成全員安打，張正偉打出二壘打，成為此役第8位貢獻打點的球員，陳品捷再轟出2分砲。石翔宇第8局用滾地球換回悍將第16分，達成全員打點。

陳品捷全場6打數4安打、4打點，和5打數3安打的林哲瑄都只差三壘打就是完全打擊，王正棠和林宥穎也打出3支安打。

悍將包林傑雖然先發5局就用了113球，但只被擊出3支安打失1分，拿下8月2日以來的首勝，終止4連敗、6連不勝。

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