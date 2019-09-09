U18世界盃》阻美5連霸登基 台灣教頭落淚

余謙昨對美先發6.2局只被敲3安，飆7K、無失分，拿下冠軍戰勝投。 （特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕當陳柏毓解決最後一名美國打者，台灣隊球員衝進場中瘋狂慶祝，U18世界盃棒球賽冠軍戰昨台灣以2：1擊敗美國，繼2010年奪冠後，摘下隊史第3冠，也阻斷美國5連霸美夢，賽後台灣教頭周宗志激動落淚，「這是高興的眼淚，值得！」

台灣隊昨在U18世界盃棒球賽奪冠，賽後開心合影。（特派記者羅志朋攝）

當陳柏毓解決最後一名美國打者，台灣隊球員衝進場中瘋狂慶祝封王。（特派記者羅志朋攝）

過去兩屆U18世界盃台灣在預賽遭淘汰，周宗志都是教練團一員，這屆終於帶兵登頂揚眉吐氣，他說，「我們青棒實力不會輸任何國家，希望國內青棒球員好好努力，一起為台灣棒球加油。」

台灣隊教頭周宗志激動落淚。（特派記者羅志朋攝）

中繼變先發 余謙扮黑馬

余謙昨先發6.2局只被敲3安，飆7K、無失分，締造個人最快球速150公里紀錄，拿下冠軍戰勝投和大會MVP，這屆U18總計投10局無失分，戰績1勝2救援，奪MVP可說實至名歸。周宗志表示，原本設定余謙是中繼投手，結果表現超乎預期，是奪冠關鍵人物。

余謙表示，生涯首次投冠軍戰不會緊張，而是享受比賽，算是生涯代表作。余謙將升上開南大學，他說，「我的目標是旅日，經過這場冠軍戰，我更有信心挑戰，要把自己練得更強。」

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余謙第7局因右手食指破皮退場，由林昱珉接手解危，第8局再由王牌投手陳柏毓後援，投2局被敲2安失1分，解決最後一人次，球被打得強勁，最終進右外野手林政華手套，台灣隊封王。

陳柏毓救援 打美樂封王

「我還以為被打安打耶。」陳柏毓說，還好那球打得較高，看到林政華往前就安心了，「昱珉下來有跟我說，上去投球壓力大又很刺激，有做心理準備，結果上去投球壓力比想像中更大。」

陳柏毓對巴拿馬、南韓都繳先發6局失1分奪勝投佳績，冠軍戰再添救援成功，累計2勝1救援，周宗志點名，這屆U18投手表現最好就是余謙、陳柏毓、林昱珉。陳柏毓喊話，未來希望去美國打球。

「台灣！世界冠軍！」台灣隊奪下本屆U18世界盃冠軍之後，總統蔡英文不但立刻發賀電恭喜，也在臉書發文稱這批青棒國手是名副其實的「Taiwan NO.1！」

「Taiwan NO.1！」 總統電賀

台灣隊今將搭乘華航CI189班機載譽歸國，預定於下午1點25分抵達桃園機場第一航廈。

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