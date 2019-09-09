U18世界盃》余謙摘MVP 隊友是推手

台灣隊投手余謙本屆U18總計投10局無失分，戰績1勝2救援，奪MVP實至名歸。 （特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕台灣昨「打美樂」奪冠，余謙先發好投是關鍵，別忘了打線和守備力挺。

王順和（中）打擊和守備力挺投手。 （特派記者羅志朋攝）

羅暐捷打擊和守備力挺投手。（特派記者羅志朋攝）

王順和、羅暐捷打守幫忙

冠軍戰前4局台美僵持不下，氣氛緊繃，5局上王順和敲三壘安打，林子崴適時敲安打回第一分，大大提振士氣。王順和進入6強複賽每場都敲長打，守備也頻上演美技，獲選大會最佳三壘手獎，累計打擊率高達3成64，他說自己表現超乎預期，信念是把握每次機會，把擊球軌跡做好。

8局上羅暐捷敲出安打帶有1分打點，打下保險分，加上守左外野出現兩次「神守備」，甚至獲得美國打者向他脫帽致敬，余謙就說，如果不是羅暐捷這兩次美技防守，他很可能掉分。

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羅暐捷高三都蹲捕，幾乎很少守外野，在U18世界盃舞台大秀外野守備真功夫，他自信地說，「我一直期待球打過來耶。」

去年亞青賽羅暐捷很少上場，今年成為國家隊登頂重要功臣，本屆共敲11支安打、11打點，打擊率飆至3成79，是台灣隊打擊最穩健的球員，他認為這次參與感十足，很開心能奪冠。羅暐捷即將向統一獅報到，成為職棒新鮮人，他說，「U18大場面不輸職棒，算是提前適應吧。」

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