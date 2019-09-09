釜山隨筆》台灣「強」出頭 關鍵在選才

陳柏毓（特派記者羅志朋攝）

2015、2017年U18世界盃台灣連兩屆無法闖進6強複賽，今年出征南韓釜山前，外界對這支國家隊沒抱太大期望，想說預賽不要被淘汰就好了，沒想到一舉奪冠，很多人都想問，「今年台灣隊怎會那麼強？」

持平而論，這批國手和2015、17年相較，整體素質沒有特別出色，而且別忘了，王牌投手李晨薰因右手疲勞且狀況調整不及，完全不能上場投球，台灣隊依舊一路過關斬將，關鍵就在選才。

有別於以往，今年U18世界盃選出36人名單進行7場藍白對抗賽，先挑24人，大賽前再精挑20人，台灣教頭周宗志說，這作法的優點是，可觀察非青棒母隊選手的能力和心理素質，投手實力差不多，主要是看野手，對選才幫助很大。

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20位國手名單出爐，周宗志穀保家商的子弟兵佔半數，外界不免有疑慮；其實這狀況就好比去年亞運，24名國手合庫、台電球員就佔三分之二，教頭許順益同樣面臨質疑聲浪。

事實證明，許順益很了解這批球員，靠吳昇峰、王宗豪、王政浩接力好投，和第4棒老將林加祐砲轟梁玹種，以2：1扳倒南韓全職業明星隊，球迷戲稱靠銀行員和電力公司員工贏球。

周宗志也是如此，從集訓到賽事期間訪談過程發現，周總對每位選手特性和個性瞭若指掌，特別是他帶過的球員，果然，大賽開打林昱珉、何恆佑、王順和先後跳出來當英雄，就連近況很差的王彥程也投贏日本，子弟兵沒給他漏氣。

再加上陳柏毓、余謙、羅暐捷、鄭宗哲、林子豪等各校菁英集結，組成令人激賞的國家隊，證明國內青棒人才輩出，只要有好的選訓制度，總教練知人善任，就能在世界大舞台發光發熱。

（特派記者羅志朋）

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