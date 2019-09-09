台北羽球公開賽》「最大咖」站台！周天成奪第3冠

蔡英文總統（右）昨親自頒獎給台北羽球公開賽男單冠軍周天成。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在台北羽球公開賽男單冠軍戰中，僅用了37分鐘，就以21：12、21：13輕取世界排名47南韓好手許侊熙，收下今年第3冠。

台灣羽球一哥周天成昨在台北羽球公開賽男單封王，賽後激動狂吼。（記者林正堃攝）

台北賽男單最多冠選手

周天成在今年台北賽中，有3戰被逼出決勝局才驚險勝出，昨面對從未交手的許侊熙，小天坦言，已做好要打3局的準備，但自己沉住氣，加上對手心情顯得比較緊張，沒有很好的發揮，他也把握住贏球契機。關於3局大戰，他說：「好幾場都是有驚無險，但我想把我的毅力和精神，帶給球迷們。」

周天成曾在2016、2017年完成台北公開賽男單2連霸，今年斬獲第3冠，也成為賽史男單最多冠的選手，小天表示，並沒刻意思考過這個問題，能達成紀錄當然開心，「最重要的是用這場勝利來鼓舞現場每個人，並給大家看到運動員不同於其他領域的一面。」

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周天成今年在國際賽大放異彩，先後奪下超級1000的印尼公開賽及超級500泰國公開賽冠軍，為了爭取明年東京奧運資格，小天接下來將參與超級1000中國公開賽及超級500南韓公開賽。他表示，自己在心態上保持沉穩是致勝關鍵，這次台北賽算是以賽代訓，期盼未來踏上東奧舞台時，保持同樣平穩的心境。

總統到場為小天加油

除了藝人邰智源、職棒選手高志綱外，昨總統蔡英文特別到場為周天成加油，不只在賽前為選手擲硬幣選邊，也在賽後擔任頒獎嘉賓，過程中是否向小天說些加油打氣的話？周天成不改幽默地笑說：「是我跟她說『耶穌愛你』，難得總統來，要跟她傳福音。」

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