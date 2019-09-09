真的小威呢？ 加拿大新星處女秀封后

安德里絲庫為今年美網新科冠軍。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇公開年代大滿貫最大「年齡差」老少爭后，芳齡19的安德里絲庫驚爆冷門，6：3、7：5擊敗38歲小威廉絲，為加拿大贏得史上首座美網、也是4大賽第1個女單冠軍。

薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾返美為摯友小威廉絲打氣，不時露出擔憂神情。（法新社）

「我的天，這一切太不簡單。」去年安德里絲庫會外一戰出局，如今美網會內處女秀封后已首開賽史紀錄，樂得她倒在場中，享受美夢成真，這位超級新星獲385萬美元（約1.2億台幣）冠軍獎金，最新女單排名從15升至生涯最佳第5，本季對前10高手8戰全勝的小安，更豪氣放話：「我的目標就是贏得更多大滿貫冠軍，成為真正球后！」

小威廉絲連兩年不敵嫩妹，屈居亞軍。（法新社）

安德里絲庫是羅馬尼亞移民第2代，7歲隨父母搬回祖國接觸網球，之後再赴加國，11歲起接受專業訓練，因崇拜同樣來自歐洲的比利時前球后克莉絲特絲，她還學會招牌劈腿救球美技；身高170公分的小安，體型與不高大的哈勒普相似，也汲取「同胞前輩」全方位底線打法，正、反拍均衡且節奏明快，「我向哈勒普當面請教許多事，她人非常好，也提供寶貴建議。」

小威產後4度叩關失利

反觀第10度問鼎美網金盃的小威又功虧一簣，繼多倫多壓軸傷退後再度不敵小安，無緣追平史上最多大滿貫24后，這也是她產後復出連4項4大賽決戰輸球，失望之情溢於言表，「我打出最差的比賽，我不認為真正的小威有出現。」

蠻牛今晨爭第19冠

男單冠軍戰，則由西班牙「蠻牛」納達爾與俄羅斯第5種子梅德維夫爭霸。經驗與狀態俱佳的納達爾，預約第19座大滿貫金盃，持續進逼史上最多20冠的瑞士特快車費德爾；至於年僅23歲的梅德維夫，矢志討回蒙特婁決賽輸球顏面，並打破連11項大滿貫遭「3巨頭」壟斷局面。

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