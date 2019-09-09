8強今出爐 字母哥晉級要加把勁

亞德托昆波 （資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男籃世界盃8強已有6席出爐，但美國隊所屬分組仍存在變數，捷克、巴西和希臘都還有機會爭奪晉級資格，誓言挑戰3連霸的美國大軍，今晚8點30分對上森巴軍團得全力搶勝。

捷克和巴西以3勝1負分居第2和第3，「字母哥」亞德托昆波領軍的希臘隊以2勝2負敬陪末座，最終很可能出現3隊戰績4勝1負，也有機會是3隊同為3勝2敗的情形，屆時按規則比較對戰成績，若互咬再依序比勝分差、總得分，最後才會以2階段小組賽總淨勝分、總得分決勝負。

不過，美國隊想晉級基本上不會有太大問題，除非今天大爆冷門以超過22分的差距落敗，才有可能陷入提前中箭落馬的尷尬局面，奉送捷克與巴西到下一關。

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美國主帥帕波維奇說，今天會秉持防守至上的原則，但他也坦言，球員的磨合顯然未達最佳狀況，才會一路打得跌跌撞撞，面對更高強度的挑戰，勢必得盡快解決問題。

希臘需贏捷克逾12分

頂著上季NBA年度MVP光環的亞德托昆波，想率隊從谷底翻身，美國得先拿下巴西，且希臘對捷克至少贏12分，才能延續衝擊世界盃的冠軍夢。主帥史庫托普洛斯將希望放在字母哥身上，他說：「週一的比賽相當重要，這也是為什麼前一戰讓他在第4節坐板凳的原因，盼他能在關鍵之戰全力發揮。」

目前阿根廷、波蘭、塞爾維亞、西班牙、法國、澳洲皆已鎖定8強資格，就等K組今天賽程結束後，決定最後2席。

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