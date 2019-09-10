球星會客室》點滴煉成‧周天成

「台灣羽球一哥」周天成爬上世界第2的位置，並非突然爆發，而是靠平時一點一滴不斷累積而成。（記者方賓照攝）

周天成小檔案

周天成甫在台北公開賽3度稱王，這也是他今年第3冠。（資料照，記者方賓照攝）

羽球界不乏年少成名的例子，但像29歲的周天成在接近而立之年不退反進實屬罕見，綻放光芒登上生涯新高世界排名第2，朝台灣史上首位羽球球王邁進，外界都相當好奇是什麼「秘密武器」幫助他大躍進，《自由體育》專訪解密小天的成功之道。

記者吳孟儒／專訪

周天成在7月的亞洲戰場颳起旋風，高捧1000系列印尼羽球公開賽男單冠軍，創下我國男子羽球選手的空前成就，奪冠感動延續至台灣，小天在上週的台北羽球公開賽於滿場地主球迷面前留下榮耀，勇奪今年第3冠，出色表現並非一時爆發，更多的是努力不懈與堅持的態度，一步一腳印，厚積而薄發。

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周天成說：「大家可能會覺得我有私藏秘訣，但這都是一點一滴不斷累積，在對的時間自然會體現，我並不是突飛猛進型的選手。」

不當「操」人 訓練求效率

不只日常訓練精進球技、加強體能，拜2012年合作至今的物理治療師高敏珊所賜，周天成養成注重身體保養與修復的觀念，他說：「現在我追求的是如何高效率的得到1分，而不是過多的訓練，這樣反倒在比賽前把自己操壞。」小天在日常生活也十分謹慎，上下樓梯都會思考每一步的肌肉發力，避免受傷的可能，他認為有健康的身體，才有拚搏的本錢。

控制腹部肌肉 學肚皮舞

秉持「進步得突破框架」的想法，周天成接受科學性訓練及羽球外的專業課程，有趣的是，他曾接受一對一肚皮舞指導，不是為了體驗阿拉伯風情的舞蹈，而是學會控制腹部肌肉，他笑說：「我沒有穿著充滿亮片、掛著鈴鐺的服飾喔！」

少了教練場邊指導的特例引發熱議，周天成解釋，與馮勝杰結束場上的合作關係，並非外界揣測存在任何不愉快或糾紛，而是好好談過，希望在場上能獨立思考，自己當成自己的教練。小天認為最大的不同在於，從以前被動理解對手，盲目的練球，到現在主動思索、消化，賽前準備也更加深入且確實。

勝負靠自己 賽後仍請益

周天成說：「很多人可能會覺得在關鍵時刻，還是要有教練提點，但勝負不該丟給別人，終究是得用自己的角度破解才能進步。」不過，小天也補充台灣隊教練團賽後仍會以專業角度給建議，但場上以他自己主導為主。

重遊發跡地 也找回拚勁

除了身體調整到最佳狀態，周天成曾多次提及讓自己回歸成小選手衝擊對手，說的正是20歲在中國大師賽擊敗當年世錦賽冠軍陳金，小天在還未成名，不被看好的情況下，成為轟動一時的「名將殺手」。

周天成去年參加超級1000系列中國羽球公開賽，相隔8年再度來到同座球場，初生之犢不畏虎的回憶全回來，找回當年的拚勁，也呼應他的座右銘，「我不能決定輸贏，但能決定我的態度。」每一顆球奮力拚搏，不斷挑戰自我，自有意想不到的收穫，成為場上接受掌聲的主角。

周天成近年訓練追求效率，避免過度勞累把自己操壞。（記者方賓照攝）

周天成為了控制腹部肌肉學過肚皮舞。（記者方賓照攝）

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