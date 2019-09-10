周天成專訪》教練鄭永成引領 開啟奧運夢

陳文平（右）是周天成關鍵的啟蒙教練。（周天成提供）

印尼華僑教練鄭永成（右）讓周天成立下前進奧運的目標。（周天成提供）

記者吳孟儒／專訪

從無名小將、連敗、受傷等種種挫敗，現在看來都是成長與激勵的轉捩點，也多虧每個階段遇到不同的貴人，周天成才能逐步邁向世界頂端。

周天成的羽球生涯有兩位重要啟蒙教練，就讀雙蓮國小接受教練陳文平指導，透過他的介紹認識印尼華僑、現任基隆高中教練鄭永成，除了技術磨練，更重要的是帶給他宏觀的國際視野。小天透露，國二至印尼移訓看到叱吒風雲的陶菲克，令他大開眼界，也在之後立下前進奧運的目標。

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周天成與鄭永成合作時間約8年半，期間曾接受來自印尼的哈利教練協助，雖然時間不長，但小天滿懷感激，之後到印尼出賽都會與教練敘舊，哈利也會到場觀賽。

職業球員的誕生除了選手的努力與天賦，還需要一個體系的支持，對周天成來說，物理治療師高敏珊正是他現在的最強後盾，他感性表示：「很謝謝她一直以來的幫忙，沒有她就沒有今天的我。」

9年前的世界大學錦標賽是兩人認識的開端，周天成因輸球一臉落寞坐在場邊觀賽，當時擔任義工的高敏珊對他說：「成功的人願意做不成功的人不願意做的事，那你知道不成功的人怎麼樣嗎？」

周天成依舊記憶猶新，他表示自己第一時間就說出正確答案，至今兩人搭檔7年，高敏珊已成為他身邊不可或缺的幫手，才能保持良好狀態，不斷在國際賽繳出佳績。

物理治療師高敏珊（右）現在是小天拚戰的最強後盾，兩人已合作7年。（記者方賓照攝）

周天成（右）感激物理治療師高敏珊（左）一路陪伴。（資料照，記者林正堃攝）

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