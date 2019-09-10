周天成專訪》被封為影帝 真的累了啦

場上展現霸氣，場下的周天成笑容自然親切。（記者方賓照攝）

周天成私底下也會耍寶。。（記者方賓照攝）

記者吳孟儒／專訪

周天成享受在場上揮灑的每一秒，得分會激動地吶喊，偶爾也會因為失誤露出懊惱神情，沒想到卻被中國網友封為「影帝」，令他啼笑皆非。

之所以會有「影帝」的暱稱出現，其實是因為周天成時常在場上露出氣喘吁吁、體力幾近耗竭的模樣，被解讀為「欺敵戰術」而引起熱烈討論，對此小天澄清：「這其實是場上真實的表現，沒有要刻意引導別人。」

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不過周天成自己爆料，丹麥好手約根森曾在賽後握手時跟他說，「你看起來很累，但其實並不是如此。」小天笑回，「影帝聽起來好像有調侃的意思，但也滿特別的，好玩就好。」

不在意被調侃 好玩就好

不常使用臉書和Instagram的周天成，令大家相當好奇他羽球場外的生活，其實在卸下戰袍後，小天場下展現鬥士之外的另一面，與團隊談笑風生，看著影片哈哈大笑，甚至當起綜藝咖耍寶。

身為頂尖的職業球員，周天成大部分時間與羽球為伍，日常訓練、投入高張力的比賽和賽後身體修復，休息時刻偶爾也會像一般人滑手機看影片，最愛看《木曜4超玩》，因緣際會上節目與藝人邰智源在國訓中心共度「一日羽球員」生活，引起熱烈迴響，兩人也在台北公開賽再次碰頭，形成場外特殊焦點。

虔誠的基督徒周天成，也會利用周遊各國的機會，造訪當地教堂。此外，比賽前或賽後修復時有唱詩歌的習慣，小天最常聽約書亞樂團、讚美之泉及以斯拉敬拜團的歌，《甦醒》為最愛歌曲之一，《如鷹展翅上騰》則是最常唱的一首歌。

身為基督徒，周天成賽前和賽後都有唱詩歌的習慣。（記者方賓照攝）

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