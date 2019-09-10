12強賽票今預售 最貴2500元有「禮」

12強棒球賽台灣隊賽程

贈送不同應援T、毛巾

世界12強賽買票贈應援T恤或毛巾。（記者林正堃攝）

棒協理事長辜仲諒（中）昨宣布12強賽開始售票。（記者林正堃攝）

台灣隊老中青球員共聚在洛杉磯奧運棒球奪銅經典照片前，期望傳奇能一代一代傳承下去。（記者林正堃攝）

黃奕儒（右）演唱創作的台灣隊應援曲「鬥陣」，為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽門票今天中午開始預售，採職棒總冠軍賽規格，最高價位門票每張2500元。

台灣隊11月5日起在洲際球場連續3天出戰波多黎各、委內瑞拉和日本，內野門票分別是2500元和1800元，贈送不同的應援T，外野1000元，贈送應援毛巾。

比去年職棒總冠軍賽貴

此外，11月2日起有4場官辦熱身賽，台灣隊2日對古巴、3日對澳洲，內野門票500元，外野300元。

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2500元的票價已超越同樣贈送商品的職棒總冠軍賽，去年桃猿主場最高價為1980元，因此12強賽門票資訊公布後，引發球迷熱烈討論。

棒協秘書長林宗成表示，上屆12強賽最高價門票2000元，今年首度結合只送不賣的商品，成本提高反映在票價上，高價位可能會有影響球迷購票意願的風險，但新的做法值得一試。

中國信託銀行力挺台灣隊，冠名贊助12強賽，亦是賽事官方合作夥伴。今天中午12點起至12日將由中信卡友優先預購，每場限量5000張，13日起在全家超商FamiPort和FamiTicket全面開賣。

12強賽是明年東京奧運第1個資格賽，亞太區（主辦國日本除外）和美洲區排名最高的球隊取得參賽權。昨天售票記者會特別邀請1984年奧運國手林華韋、葉志仙和趙士強到場，穿上復刻版球衣和中信兄弟王勝偉、合庫吳昇峰、王政浩及剛奪得U18世界盃冠軍的台灣隊余謙、林政華同台，象徵傳承的意義。

辜仲諒︰盼在主場挺進東奧

棒協理事長辜仲諒表示，這是我們的主場，期待在地主優勢及全民支持下，台灣隊全力求勝，挺進東京奧運，用棒球榮耀台灣。

台灣體大校長林華韋表示，台灣隊今年接連贏得U12和U18世界盃冠軍，這是非常好的徵兆，期待延續這股氣勢，12強賽打出最好成績、前進奧運。

若台灣隊未能在12強賽取得奧運門票，第2個機會是明年初最終資格賽，亞洲區由今年亞錦賽前2名參加，若前2名已取得奧運參賽權則依序遞補，亞錦賽將於10月14至20日在台中舉行，前3名也取得明年U23世界盃參賽資格。

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