恰恰台南告別戰 可望最終對決嘟嘟

潘威倫（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔本週「退休巡迴」將來到台南棒球場，統一獅將成為首支致贈退休禮的球隊，恰恰更有可能和美和學弟「嘟嘟」潘威倫上演「最終對決」，話題性十足。

彭政閔（資料照）

引退之日倒數，恰恰近期手感完全不像待退老將，近7戰有6戰繳出至少雙安，連續4戰有打點，前天對獅隊還敲出3支二壘打，6個壘打數是2016年9月22日以來最多，9月份打擊率5成63、9支安打都是全隊最優。

獅隊15日備妥退休禮

彭政閔已正式告別花蓮、天母和澄清湖球場，13日起為最終台南系列賽，獅隊預定在15日系列最終戰送上小禮物。2016年，陳金鋒退休巡迴台南站，獅隊送上廚具和52號圍裙，這次費盡心思後會送恰恰什麼退休禮，令人期待。

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2000安打者VS.勝投王

台南系列賽結束後，2隊要到9月25日（三）、26日（四）才會在洲際球場打本季最終戰，嘟嘟本季僅1次平日先發，除非天候影響或刻意安排，最後「嘟恰對決」可能在15日上演。代總教練劉育辰表示，嘟嘟前天投到腹部抽筋，視復元狀況決定是否先發。

在美和大嘟嘟4屆的彭政閔，生涯對學弟非常有心得，180打數敲69支安打，打擊率高達3成83，外帶6轟，堪稱「嘟嘟殺手」。台灣職棒勝投王和現役唯一2000安打者的最後對決，將是一大看點。

獅隊也將在這3戰舉行年度盛事「復古祭」，請來徐懷鈺、江惠儀和曾瑋中開唱，配合中秋連假，有望挑戰台南本季最多觀眾人數。

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