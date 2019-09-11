老爹開球慶逃死 卻見證紅襪死局

「老爹」歐提茲遭槍擊後痊癒，首度公開亮相，現身芬威球場開球。

（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕遭槍擊後3個月，紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲昨天首度公開亮相，就是現身芬威球場擔任開球嘉賓，也替戰績低迷的紅襪注入些許活力；只是老爹開完球後，卻在場見證了紅襪以0：5不敵死對頭洋基，且確定在美聯東區遭淘汰。

「首先，我想感謝上帝給了我人生第2次機會，可以站在這裡和大家在一起。」歐提茲穿著紅襪球衣、黑色長褲亮相，立刻引來在場3萬5000多名球迷熱烈掌聲，他除了感謝紅襪球團一路相挺外，也特地向洋基球員致意。

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在2012年季前宣布退休的前紅襪隊長瓦倫泰克，也特地出席歐提茲的開球儀式、為他蹲捕，2人更激動相擁。歐提茲開完球後，就坐在距離紅襪休息室最近的觀眾席上，還被鏡頭捕捉到他向紅襪教頭柯拉要葵瓜子來吃的溫馨畫面。

只是歐提茲幾乎待滿全場，但紅襪從頭掛零到尾，先發投手羅德里奎茲繳出6局只失1分好投，卻得不到隊友支援。

紅襪在基襪4連戰以1勝3敗作收，在美聯東區的淘汰數字正式歸零，也讓這支去年世界大賽冠軍隊在前天開除棒球事務總裁唐布洛斯基之後，只剩下爭取外卡晉級的機會。紅襪目前在外卡落後第2名的運動家8場勝差，要扭轉局勢機會也很低。

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