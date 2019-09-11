劉人豪文武雙全 猶如林書豪闖籃壇

劉人豪頂著台大醫科學歷入選SBL。（資料照）

劉人豪聽到自己與林書豪相比擬時，笑說：「自己跟林書豪差很多，畢竟學業和成就不相同，但他一直是我學習及模仿的對象，做為一名籃球隊友、公眾人物和家庭成員，他的各方面表現都令人尊敬。」

劉人豪利用今年DLIVE夏季聯賽出賽，提升實戰經驗。（DLIVE夏季聯賽提供）

劉人豪暫卸白袍，投身SBL圓夢。（劉人豪提供）

林書豪在年少階段接觸籃球，自此成為他的生活重心，也是終極目標，雖然求學時學業總是第一優先，籃球第二，但他表示：「有效率的學習會讓你有更多時間去練球或做其他想做的事情。」如今，已是手握NBA冠軍戒的「哈佛豪小子」。

台大男籃練兵 跨進SBL殿堂

劉人豪的夢想起點，起始於國中與哥哥的運動時光，他在就讀高雄中學加入校隊，並無專門教練指導，每天利用一小時練簡單的跑籃、投籃，明明課業壓力重，但打籃球卻能抒發壓力，也花了更多時間投入在球場，劉爸劉媽對他也只有一個要求，基本學業顧好就好。

發掘自己喜歡做的事，就要努力投入到底，劉人豪進入台大加入校隊，194公分的他，是台大男籃在UBA甲二級戰場力抗天下的主戰中鋒，在前台銀球員朱永弘及教練楊致寬的指導下學習更多觀念及技術，讓他漸漸看到挑戰更高殿堂的一絲微光。

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棄白袍 勇敢當夢的天行者

今年6月結束醫師高考，劉人豪醫生執照順利到手，熱愛運動的他想朝骨科或復健科發展，但在這之前他決定當一回夢的天行者，向父母提及內心的瘋狂夢想，細節並未過多著墨，家人都是看新聞才知道更多訊息，最後，劉人豪用向來的嚴格自律說服父母，他透露SBL選秀公布後，劉爸劉媽僅提醒他「小心不要受傷」。

劉人豪在第二輪第一順位被台銀選進，獲2年、月薪5萬元保障合約，成為SBL史上首位「準醫生球員」，但接下來他的挑戰才真正開始，得面臨轉型的壓力、技術上的差距，以及經驗不足的問題，他都得在夢想的泥沼中嘗試站立，也許一步比一步更窒礙難行，但一步比一步走得更加堅定，將以往認為的「不可能」在球場真實上演。

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