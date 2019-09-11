史柯拉中流砥柱 阿根廷、西班牙晉4強

阿根廷靠著39歲精神領袖史柯拉（中）坐鎮，擊敗奪冠熱門塞爾維亞。（歐新社）

〔記者吳孟儒、廖聿偉／綜合報導〕本屆無現役NBA球員坐鎮的阿根廷，靠著39歲精神領袖史柯拉和坎帕佐在決勝節爆發，合力攻下19分、全場斬獲38分，率隊在男籃世界盃8強以97：87力克奪冠熱門塞爾維亞；西班牙則以90：78擊敗波蘭，率先挺進最終4強。

史柯拉是阿根廷雅典奧運金牌「黃金時代」的最後中流砥柱，連5屆參加世界盃的他，盼能圓夢帶走金牌，昨他展現老而彌堅的實力，攻下全隊最高20分，助隊擺脫對手糾纏，擴大分差就此揚長而去。

塞國由來自金塊的頭號球星約基奇領軍，本屆表現備受期待，在FIBA戰力榜傲視群雄，前4戰場均勝分差高達40.7分，但前役對西班牙陰溝裡翻船，昨關鍵之戰自亂陣腳，失誤造成的失分比對手多了11分，成為勝負分水嶺，黯然退出奪冠行列。

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今美法大戰、澳鬥捷克

今天衛冕軍美國將遭遇法國，澳洲迎戰捷克，勝出者將搶下最後兩席4強門票。本屆美國隊雖然拿下5連勝，場均攻下87.4分，但與過去幾屆夢幻隊相比，火力明顯不足，且投籃命中率44.3%，在32隊中僅排名第15。

法國隊總共有5名現役NBA球員坐鎮，其中216公分中鋒戈貝爾，已連兩年拿下最佳防守球員，且三度入選防守第一隊，預計將帶給美國隊極大的威脅。

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