男籃世界盃》連霸連勝「美夢」 法國一次摧毀

法國隊戈貝爾（右）關鍵時刻賞給爵士隊友米契爾（左）一記辣鍋。（今日美國）

美國隊吞下2006年以來首敗，不只無緣3連霸，也中斷世界盃24連勝。（路透）

美無緣3連霸 中止24連勝

〔記者廖聿偉／綜合報導〕衛冕軍美國隊三連霸夢碎！世界盃男籃八強淘汰賽，法國中鋒戈貝爾豪取21分、16籃板，完全主宰禁區，終場前53秒，還賞給NBA爵士隊友米契爾一記致勝火鍋，率隊89：79獲勝，四強賽將碰上阿根廷。

前三節打完還領先3分的美國隊，決勝節進攻當機，全隊只拿下13分，加上罰球失準，單節11罰僅4中，成致命傷，吞下自2006年、相隔4758天後的世界盃首敗，同時24連勝也畫下句點。

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戈貝爾決勝期防守出色

法國隊本屆總共有5名現役NBA球員坐鎮，其中216公分中鋒戈貝爾，已連兩年拿下最佳防守球員，且三度入選防守第一隊；昨攻守俱佳，整場帳面上雖僅有3阻攻，但決勝期多次干擾美國隊上籃，成為贏球功臣。

年僅26歲、效力於NBA魔術隊的前鋒富尼耶昨轟下全隊最高22分，後衛德科洛則進帳18分，尤其緊要關頭展現極高的抗壓力，最後一分鐘內8次罰球命中7球，完全澆熄美國隊反撲的氣焰。

4強出爐 美國最多搶老5

美國隊內線疲軟的問題在此役完全曝露，團隊僅搶下19個防守籃板，慘輸12個，進攻籃板則少了4個，加上罰球失靈，全場21投14中，導致反撲無力，下一場將在5-8排名戰碰上塞爾維亞。

英國最大博弈公司《William Hill》賽前開出奪冠賠率前3名的美國、塞爾維亞和希臘，全部中箭落馬，皆無緣四強。昨澳洲以82：70擊敗黑馬捷克，四強全數出爐。分別是法國、阿根廷、澳洲和西班牙。

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