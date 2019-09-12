男籃世界盃》今對塞國輸不得 美恐寫隊史最差

米契爾昨拿下29分，僅是美國隊6戰以來第2位單場破20分的球員。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕美國隊昨爆冷不敵法國，終結世界盃的24連勝，下一場對決塞爾維亞，若敗將落入7、8名爭奪賽，創下隊史最難堪紀錄。過去美國隊在世界盃僅有3次未能闖進四強，分別是1970、1978和2002年，其中2002年僅拿下第6名，是隊史最差成績。

美國隊本屆比賽要挑戰三連霸，但賽前徵召不順，哈登、A.戴維斯和雷納德等球星相繼退出，加上傷兵成群，被認為是近年最弱「夢幻隊」，即使5連勝晉級8強賽，但碰上陣容完整的法國，得分能力薄弱的問題仍成致命傷。本屆6場賽事，美國場均得分僅86分，在8強隊伍中僅排名第5，與過去幾屆夢幻隊相比，火力明顯不足。

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上屆世界盃美國由哈登、柯瑞和K.湯普森領軍，場均轟下105分，三分球命中率達46%。2012年倫敦奧運代表隊，詹姆斯和布萊恩聯手，場均得分更高達116分，2016年里約奧運美國隊也有101分。

美國隊本屆投籃命中率44.3%，在32隊中僅排名第15，外線火力也很平庸，三分球命中率僅33%，排名第18，加上罰球命中率也只有73.5%，昨末節團隊只得到13分，雖主帥帕波維奇強調防守，但火力衰退嚴重，仍難以突圍。

美國陣中缺乏超級球星領軍，6戰中僅有J.布朗和米契爾，各一次單場得分超過20；球隊一哥沃克場均13.8分，已是全隊之冠，在本屆得分榜僅排名第34。美媒在賽前早已看衰，「美國雖有12名NBA球員，但陣容一點都不夢幻」。

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