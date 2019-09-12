里拉德3度訪台 「斜槓」身手饗球迷

拓荒者里拉德第3度訪台，對台灣球迷的熱情印象深刻。（記者陳志曲攝）

里拉德（左三）致贈簽名衣服給幸運粉絲。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕NBA波特蘭拓荒者一哥里拉德昨三度造訪台灣，展現十足親和力，於代言品牌adidas的台北忠孝店留下寶貴簽名Ｔ恤，並親手致贈簽名衣服給幸運的10名粉絲，還會不時手舞足蹈或對在外守候的球迷揮手，毫無大牌球星的架子。

6年前初訪 還是菜鳥超抖

29歲的里拉德在2013年挾著NBA新人王頭銜造訪寶島，卻有些沉默寡言，如今已是NBA一級球星，更懂得如何與球迷互動。他說：「第一次來台灣我只是菜鳥球員，在海外宣傳時很緊張，現在已經不會了。」里拉德昨點出2016年二度來台時，同樣在adidas台北忠孝店舉辦記者會，顯見其對台灣行印象深刻。他透露：「我真的很愛台灣，這裡的球迷對我都很熱情。」

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美台交流 比球技也尬饒舌

里拉德這次炫風來台一天，晚上赴adidas101球場，與台灣饒舌歌手熊仔、國蛋切磋歌藝、球技。值得一提的是，里拉德堪稱NBA最強音樂人，至今共推出3張個人饒舌專輯，他說：「想認識我的球迷，絕不能錯過我的另一身分Damian Dollar，可以透過我的音樂，瞭解更多我球場外的心情。」

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