鬼切連發闖廣島8強 謝淑薇單打500勝

謝淑薇昨經歷3盤大戰擊退澳洲韓天遇，收下WTA生涯單打第500勝。（取自WTA推特）

先丟首盤 再連下兩盤

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名29的台灣一姊謝淑薇昨在廣島女網單打16強戰中，和澳洲女將韓天遇鏖戰3盤，花了2小時11分，小薇才以1：6、7：6（7：2）、7：5勝出，收下8強門票，也是生涯WTA單打第500勝。

謝淑薇去年在廣島女網女單封后，今年的衛冕路卻有些艱辛，她在首輪和地主尾崎里紗纏鬥3盤後勝出，昨面對世界排名123名的韓天遇，開局同樣陷入苦戰，首盤遭對手接連破發，出現大量非受迫性失誤，最終以1：6讓出。

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次盤，謝淑薇和韓天遇上演互破大戰，一路廝殺進搶七，最終小薇驚險以7：6（7：2）扳回一城；決勝盤再接再厲以7：5收下勝利。而賽前謝淑薇生涯在WTA單打累積499勝，特別發文表示，即將迎來第500勝，還開玩笑地要球迷叫她「伍佰」。

謝淑薇持續朝衛冕之路邁進，8強會碰上世界排名146名的地主好手日比野菜緒，雙方過去交手各拿下1勝。

小薇：請叫我「伍佰」

33歲的謝淑薇近兩年狀況依舊不俗，尤其在女單賽事頻頻以經典「鬼之切球」登上WTA推特、官網，且專打世界排名前10的選手。小薇今年先後擊敗前日本球后大坂直美、德國柯珀、捷克普莉絲可娃及白俄羅斯莎芭蓮卡等人，生涯共7度拍下世界前10的好手。

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