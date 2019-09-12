主場沒討到便宜 台灣男足怎麼了？

台灣男足前天於主場兵敗尼泊爾，世界盃資格賽晉級機會渺茫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足仍一蹶不振，日前於世足賽亞洲區資格賽次輪，在台北田徑場0：2不敵世界排名166的尼泊爾，主場二連敗，也幾乎宣告晉級無望。球評羅伊認為，台灣太過輕敵，尼泊爾前一戰0：7慘敗給科威特，加上一週內兩場客場比賽，讓球員誤以為對方是軟柿子。

技不如人 沒能把握機會

台灣近15年世足資格賽戰績是2勝18敗，其中2勝都取自於首輪，進入次輪後是0勝8敗。總教練蘭卡斯特今年1月上任後，強調「進攻足球」，改變過去主打防守反擊的策略，但面對實力較差的尼泊爾，卻一球未進，反而後防漏洞百出。

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只能踢企甲 培養現斷層

與尼泊爾之戰，台灣控球率達57%，全場14次射門多尼泊爾6次；共獲得4次角球、17次自由球，皆優於對手，隊長陳柏良坦言，「我們技術不成熟，未能將較多的控球率和射門機會，轉換成進球，是致命傷。」

羅伊。（球評提供）

羅伊認為，除了台灣球員輕敵，其實尼泊爾國內職業聯賽發展健全，球員身經百戰；反觀台灣雖有3分之1的旅外球員助陣，但本土選手只能在企甲聯賽磨練，出現明顯的斷層。

尼泊爾主場館雷沙拉體育場，2015年因地震毀損嚴重，導致國家隊幾乎只能在客場作戰，已超過一年未在主場比賽，無法獲取國際積分，世界排名自然較低，無法反映出真正實力；此外，選手已習慣四處征戰，適應力強，讓台灣相對付出代價。

蘭卡斯特賽前不斷強調要用最短的時間進球，然事與願違，反而在開賽第4分鐘就失球，他表示，「球員對於自由球的防守不到位，加上離球門12碼內的進攻仍不成熟，這些問題都必須儘快修正。」

主帥調度反應 不夠明快

球評鄭先萌認為，蘭卡斯特的調度和臨場反應令人費解，此場用人過於保守，球隊全場落後，卻連3個換人名額都沒用完；直到下半場第65分鐘才換上游家煌，替代吳俊青。比賽後段亟需搶攻時，也未做出明快的應變，與前任主帥懷特有明顯落差。

鄭先萌。（球評提供）

本次世足亞洲區資格賽第二輪採主客場制，共分成8組，每組5隊，分組第1名和4支最佳第2名能取得晉級門票；本屆台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組，目前僅台灣1勝難求，其餘4隊皆拿1勝，各累積3分積分。

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