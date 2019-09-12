鄭兆村領銜 5台將出征田徑世錦賽

已拿到東奧門票的鄭兆村對世錦賽目標不設限，全力以赴。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年卡達杜哈世界田徑錦標賽在9月27日至10月6日點燃戰火，台灣隊本屆由奪牌熱門人選、男子標槍名將「黃金右臂」鄭兆村領軍，還有首度參賽的「台灣最速男」楊俊瀚、「跨欄王子」陳傑、「台灣欄神」陳奎儒及跳遠好手林佳興。

我參賽人數 創歷屆最多

台灣在上屆倫敦世錦賽僅鄭兆村及長跑女將謝千鶴出賽，如今5人參戰，創近年最多，證明我選手的競爭力提升不少。今年5月提前奪2020年東京奧運門票的鄭兆村，則是連2屆躋身世錦賽舞台，但上屆以77公尺87於資格賽出局。

請繼續往下閱讀...

「台灣最速男」楊俊瀚將首度在世錦賽登場。（資料照，記者林正堃攝）

鄭兆村現在實力不可同日而語，本季征戰12場賽事，每場成績都逾80公尺，其中在高張力5場鑽石聯賽共拿1金、2銀、1銅及第4名。他說：「今年成績穩定，讓我更有信心迎接世錦賽，我不對成績設定任何目標，但一定全力以赴。」

台灣最速男 首度參戰

去年雅加達亞運110公尺跨欄銀牌的陳奎儒、200公尺銀牌的楊俊瀚，以及400公尺跨欄的陳傑、跳遠的林佳興，4人都想在世錦賽初體驗，透過各國強敵刺激，一舉跨過東奧參賽門檻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法