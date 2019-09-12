恰恰轟下MVP 送恰爸生日禮

彭政閔（右）單場4安3打點猛打賞，獲選MVP。 （記者廖耀東攝）

超級猛打賞 4安3打點

彭政閔6局下轟出追平2分砲，帶動兄弟攻勢，率隊擊敗桃猿逆轉勝。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟彭政閔打出本季最多的單場4支安打，包括追平比數的2分砲，兄弟9：2逆轉擊敗Lamigo桃猿，和排名第2的富邦悍將拉開到2場勝差。

兄弟王勝偉（左）7局下敲出超前安，也是生涯第1200支安打。（記者廖耀東攝）

MVP禮同時送天上徐總

彭政閔5打數4安打、3打點，獲選為單場MVP，他特地把這個獎送給昨天過生日的爸爸，也祝同一天生日的徐總（徐生明）在天上生日快樂。

兄弟前5局遭到桃猿先發投手尼克斯壓制，只擊出4支一壘打，以0：2落後。6局下兄弟率先上場的王勝偉靠失誤上壘，2出局後彭政閔轟出左外野特大號全壘打。

這是彭政閔本季第2轟、生涯192轟，雖然飛得相當遠，彭政閔一開始仍全力衝刺。彭政閔表示，今年有不少這種年輕時會形成全壘打的球，最後都沒有飛出去，所以打到球就全力跑，而先發投手萊福力也問他距離200轟里程碑還有幾支，剩下10幾場比賽就盡人事、聽天命。

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兄弟追平比數後士氣大振，第7局包括彭政閔在內，擊出6支安打攻下4分，取得6：2領先；而再得3分的第8局，彭政閔打出1分打點安打，繼去年4月13日後再度單場擊出4支安打。

手感熱 連5場至少2安

彭政閔將於9月29日在洲際球場舉行引退賽，從引退1個月前的8月29日起，彭政閔連8場安打，最近連5場至少2安、連2場至少3安，最近8場比賽31打數18支安打，打下10分打點，期間打擊率0.581，將球季打擊率拉抬到0.327。

彭政閔表示，最近打擊狀況很穩定，希望能夠一直保持到季後賽，當然要先幫助球隊贏得下半季冠軍，至於最近越打越好，會不會捨不得退休？彭政閔笑說應該不至於，但是就像季初決定引退時說的，希望能夠在職棒生涯的最後，留給球迷美好的回憶。

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