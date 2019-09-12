則本的孽緣 2遇大王被敲安

火腿王柏融昨再度對決樂天強投則本昂大，首打席敲安，終止連13打數無安打低潮。（資料照）

2度相逢 首打席就敲安

樂天宋家豪連11戰無失分。 （取自網路，資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕2年前的台日對抗賽從他手中轟出名堂，王柏融昨在東京巨蛋和日職強投則本昂大重逢，首打席就敲安，終止連13打數無安打低潮，只是在宋家豪等樂天投手強力守成下，日本火腿仍以1：3吞2連敗。

2年前台日賽 大王轟出名

王柏融因在2017年砲轟則本，於日本打響「大王」名號，為旅日契機之一，則本今年因肘傷7月才復出，直到昨日2人才又相逢對決，王柏融對戰3打數敲1安打，也被三振1次，各有勝負。

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宋家豪連11戰無失分

則本先發6局掉1分退場，宋家豪在7局下接替登板，一上陣就連續K掉清水優心、中島卓也，演出3上3下，自8月23日回歸以來連11戰無失分，更在可能一棒逆轉、追平和超前的關鍵時刻中，14打數僅被敲出1支安打，被打擊率0.071。

雙方前7局1：1平手，火腿在8局下2出局攻佔一、三壘，王柏融對決甫獲8月MVP的投手布森尼茲，發揮選球眼看了8顆球，保送攻占滿壘，可惜下棒清宮幸太郎敲滾地球終結攻勢，加上終結者秋吉亮在9局上自爆，遭銀次敲致勝2分安打而輸球。

王柏融3打數敲9月份首支安打，單月打擊率終於破蛋，卻也必須盡快貢獻火腿最需要的打點，主砲中田翔日前腦震盪缺席，今能否出場還需觀察，若今晚對樂天再輸球，將確定連續3年無緣在洋聯封王，距離季後賽更漸行漸遠，監督栗山英樹表示：「只有大家繼續加油拿下勝利了。」

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