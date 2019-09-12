1.1局難堪退場 張奕說抱歉

歐力士張奕對羅德1.1局失4分，賽後沮喪地表示對球隊很抱歉。 （取自網路，資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕想對自己生氣！歐力士隊張奕昨對羅德投出生涯最短命先發，終場球隊以4：6輸球，苦吞2017年以來首度9連敗，9月份一勝難求，張奕沮喪地表示對球隊很抱歉。

張奕生涯初登板對手就是羅德，當時後援0.2局無失分，昨以先發身分重返ZOZO海洋球場，因雨延遲超過半小時，開賽後首局無失分，2局上隊友支援3分，看似好的開始，張奕卻在2局下遭洋砲馬丁2分砲轟炸，瞬間剩1分差。

噩夢還沒結束，張奕再遭羅德敲3支安打，包括岡大海一棒2分的逆轉安打，僅投1.1局掉4分就退場，連續3戰投不滿5局，苦吞3連敗，有別於前役自評狀況不差，張奕對這次先發表現相當懊惱。

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「今天的表現一無是處，讓我很快就退場了，對球隊很抱歉。」張奕說：「對於投出這種糟糕內容的自己，只有憤怒而已。」

陽岱鋼代打敲安

央聯巨人和橫濱之戰，陽岱鋼在6局上一、三壘有人時代打，敲出左外野方向的適時安打，一度將比分追至2分差，牛棚卻在7、8局崩盤，終場以4：10終止2連勝。

陽岱鋼和阪神老將鳥谷敬昨都代打建功，2人以12支代打安打並列央聯第2多，僅次於養樂多荒木貴裕的16支，不過，岱桑代打打擊率高達4成44，在至少10打數的代打排行榜高居第1。

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