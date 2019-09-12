滿貫彈慶百轟 陳鏞基史上第3人

獅隊陳鏞基生涯百轟出爐，回壘時與隊友擊掌慶祝。（記者黃志源攝）

雙響砲、6打點退悍將

統一獅陳鏞基昨演出單場雙響砲，生涯百轟也一舉達標。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕陳鏞基3個月沒打全壘打，一開砲就演出單場雙響，生涯百轟一舉達標，成為中職第21位「百轟俱樂部」會員，統一獅靠他貢獻6分打點追平生涯單場最多，以9：7力挫富邦悍將拿下台南球場4連勝。

陳鏞基前次開砲是6月12日，此役3局下先與蘇智傑接連開砲，生涯百轟終於聽牌，4局下擊出二壘安打助獅隊5：4首次超前，5局下再轟滿貫彈助獅隊9：5二度打破僵局，繼2016年5月28日再次單場6分打點，當年苦主是悍將前身義大犀牛。

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陳鏞基指出，上半季末右手開刀，傷癒後有點心急，陸續請教教練與隊友，最近才找到節奏，因為狀況一直不錯，相信只要安打多了，全壘打慢慢就會出現，「我只算中長型打者，花9年的速度很正常，但還是等好久喔！下半季也才這兩支。」

陳鏞基繼陳政賢、林益全後，是中職用滿貫彈達成百轟的第3人，他指出，打出第99轟後，沒料到百轟馬上就來，5局下因是2出局平手，只想設定要打的球，希望幫球隊打下分數，「百轟是滿貫當然很興奮，最重要是幫球隊再超前。」

陳鏞基演出生涯第7次單場雙響（含1次三響），其中5次是對犀牛與悍將，他覺得只是巧合，真要仔細研究，應是他很喜歡悍將的投手節奏，接近在小聯盟時的明快流暢，比較容易維持專注力，「動不動就4小時，別說球迷看得很累，球員打到第7局可能也會恍神。」

百盜差7次 千安等明年

陳鏞基另有933支安打、93次盜壘，可望再達成千安、百盜，他認為，這兩項都是接下來的目標，鑒於今年已經接近尾聲，千安確定要等到明年，百盜雖差7次，但不會為紀錄盲目亂跑，仍以球隊作戰需要為主。

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