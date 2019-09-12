自打球擊裂膝蓋 耶利奇提前報銷

釀酒人耶利奇因自打球擊裂膝蓋骨，本季提前報銷。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕釀酒人昨奪下5連勝，將國聯外卡勝差拉近至1場，卻發生最不想遇到的狀況，國聯年度MVP候選人耶利奇因自打球擊裂膝蓋骨，宣告本季提前報銷。

道奇昨靠席格單場雙響擊潰金鶯，連續7年分區封王，賽後全隊在休息室噴香檳慶祝。（法新社）

耶利奇在首局揮擊一記滑球，球不慎直擊左膝蓋骨，當場跪在打擊區無法起身，雖然自己站起來走回休息室，仍傳最壞消息。總教練康索說，「他很失望，情緒有點崩潰，這是很糟糕的消息。」

去年奪生涯首座MVP的耶利奇，本季火力更上一層樓，累積44轟30盜，前天大聯盟官網模擬本季MVP投票，耶利奇以11張第一名選票排第2，僅以些微票數落後道奇貝林傑，這一傷可能影響MVP連霸之路。

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釀酒人外野手肯恩表示，「他是我們的領袖，也是我們的MVP，收到這個壞消息讓許多人感到沮喪，球隊會團結在一起到最後，找到方法贏下去，但我們一定會很想念他，因為他太難被取代了。」

相較還在奮鬥一席外卡的釀酒人，道奇昨靠席格單場雙響擊潰金鶯，自1998-2006年洋基隊後，又有球隊在分區連續7年封王。此外，道奇僅花146場就封王，在採用外卡的時代中，只有5隊比他們還要快。

道奇連續7年分區封王

道奇擁有全大聯盟防禦率最佳（3.12）的輪值，還有國聯最佳的攻擊指數（0.818），完美投打表現讓總教練羅伯斯表示，這都在球隊預期之內，「接下來目標就是在10月贏下11場比賽。」

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