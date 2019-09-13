男籃世界盃》「美夢」連日噩夢 慘寫最差排名

美國隊苦吞2連敗，確定創下1992年「夢幻隊」成立以來最差成績。（路透）

波丹諾維奇（左）單場飆7顆三分球，狂轟28分，成為塞爾維亞打美英雄。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔17年的連敗噩夢再現！美國昨在2019年籃球世界盃排名賽，首節僅拿7分，且全場三分球手感低迷，最終以89：94不敵塞爾維亞，明下午4點將與波蘭爭第7，確定創下1992年建立「夢幻隊」以來最差成績。

首節僅7分 淪落爭第7

美國在1992年巴塞隆納奧運打著「夢幻一隊」之稱號，至今共斬獲6面奧運金牌、3座世錦賽冠軍，如今卻連輸兩場，迎來美國籃壇最黑暗的時刻。

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2002年世錦賽（世界盃前身），美國在小組賽不敵阿根廷，之後8強賽又敗給南斯拉夫，落至5到8名排名賽，在第5名之爭又輸西班牙，單屆吞3敗，以第6名作收。

本屆世界盃美國因多名大牌球星退訓，開賽後又傷了塔圖姆、史馬特等好手，即使小組賽、複賽取5連勝，前天卻暴露出禁區競爭力低落的問題，在8強戰不敵法國。

美國隊另一問題外線火力不振昨浮出檯面，三分球31投11中、命中率35.5％，不如塞爾維亞的31投15中、命中率48.4％，成為輸球主因，美軍本屆三分命中率33.3％，只能排第16名。

塞國波神 飆7顆三分球

塞爾維亞以NBA金塊主力中鋒約基奇、國王的波丹諾維奇為首，在FIBA戰力評比高居第1，但在8強敗給阿根廷。

27歲波丹諾維奇絲毫未受前役失利影響，昨出手17次命中10球，包括7顆三分球，攻下全隊最多28分，成為打美英雄。他本屆投籃命中率54.9％及三分命中率51.9％，場均貢獻21.7分，是塞軍頭號得分大將。

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