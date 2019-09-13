VISA看好奧運奪牌 文姿云獲贊助

空手道選手文姿云（左）獲VISA贊助，成為旗下代表隊成員。右為VISA台灣區總經理麻少華。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕被視為明年東京奧運奪牌熱門的空手道女將「小清新」文姿云，昨獲國際發卡組織VISA贊助，成為旗下代表隊成員，續朝爭取奧運門票之路邁進。

專屬信用卡 回去要裱框

VISA是國際奧會的頂級贊助商，雙方簽約至2032年，而VISA已陸續贊助逾400名世界各國運動員，如今則鎖定具奪牌實力的文姿云。文姿云昨拿到印有自己照片的專屬信用卡，她表示：「這張卡我會裱框，未來可以拿給我小孩看。」

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文姿云今年2月在杜拜世界公開賽稱后，又在摩洛哥、土耳其等賽事鍍銀，但7月亞錦賽一戰出局，尋求4連霸失利，深陷低潮。她坦言，當時滿腦子只剩輸贏，找不到對空手道的初衷。

突破低潮 「銀」了東京賽

為尋求突破，文姿云決定與教練黃昊昀「打勾勾」改變彼此的溝通方式，黃昊昀揮別原本嚴厲的指導口吻，以鼓勵方式提點，使文姿云能開心在場上征戰，而她上週東京世界公開賽就看到成效，勇奪本季第3面銀牌。

東京奧運積分計算至明年4月6日，文姿云目前處在安全名單，未來將出征至少6場比賽爭取積分，她有信心明年代表台灣出征奧運。

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