亞洲女排邀請賽》執教看得更清楚 阿非「排」定復出

「阿非」陳菀婷難忘過去打排球的時光，加入極速超跑宣告復出。（記者粘藐云攝）

亞洲女排邀請賽明開打，代表中纖女排的張瓈文（左起）、羅儀璟和極速超跑陳菀婷、陳怡如，力拚留下冠軍金盃。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽明將在台北體育館點燃戰火，今年特別邀請日本、菲律賓、泰國等勁旅，台灣則由企排極速超跑、中國人纖捍衛主場。

今年外隊包含日本、菲律賓和泰國，地主球隊分別是由「阿非」陳菀婷、陳怡如領軍的極速超跑，以及台灣女排隊長張瓈文、羅儀璟當家的中國人纖。

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張瓈文表示，外隊實力都非常好，抱持著學習的心態去迎戰。比賽將碰上過去台師大、中纖的大學姊陳菀婷、陳怡如，張瓈文笑說：「剛開始覺得有點怪，現在覺得還好，有種熟悉感。」

陳菀婷2017年世大運爆紅後，因傷短暫告別排壇，去年雅加達亞運也無緣再度披上國家隊戰袍。這段期間，她轉換跑道，擔任八德國中教練，但仍難忘過去打球的時光，「上季企排變得很不一樣，看了比賽會被氣氛感染，會想努力重返球場，也讓我找回當初對排球的熱情。」

執教這段期間，令陳菀婷成長不少，「現在更加沉穩，以前做事情比較衝動，當過教練後，會想得更多。」再次挑戰企排舞台，她希望自己能進化成更穩定的球員，並帶領學妹完成雙料冠軍的目標。

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