99.9純金氣勢 象獅3星報到

岳政華（資料照）

林瑞鈞（資料照）

中職選秀新人 U18起手式

〔記者吳清正、羅志朋／綜合報導〕U18世界盃台灣隊三小福頂著冠軍光環，即將展開全新的中職生涯。中信兄弟選秀新人岳政華和林瑞鈞，昨天前往洲際球場向球隊報到，並隨即南下屏東，準備開始二軍的訓練和比賽，兩人都期待能參加二軍總冠軍賽。統一獅羅暐捷今到台南球場拜碼頭，預料也會從二軍出發。

岳政華被提點 要有禮貌

岳政華和林瑞鈞在今年季中選秀分別獲得兄弟第1和第7指名，他們都表示，雖然之前一連串的集訓和比賽，感到有些疲勞，但是對於職棒生涯的開始非常期待，也聽說過兄弟二軍的訓練非常「精實」，有些緊張，但是更興奮能夠接觸更高層級的棒球，岳政華並表示，哥哥岳東華有跟他說二軍的狀況，並提醒他要有禮貌。

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兄弟二軍目前以超過7成的勝率遙遙領先，其他三隊都不超過5成，兄弟已確定打進二軍總冠軍賽，岳政華和林瑞鈞都希望能趕快參與二軍比賽，再拿一座總冠軍。

羅暐捷（右，資料照）

羅暐捷攻守猛 名氣已響

U18世界盃攻守表現亮眼的「挑眉哥」羅暐捷，今天將赴台南球場向統一獅報到。羅暐捷U18台日大戰敲出致勝2分打點二壘安打，台美冠軍戰鎮守左外野，兩度上演「六星級守備」，並打回第2分，是台灣隊攀上世界最頂端關鍵人物，守外野、也能蹲捕，羅暐捷未來在獅隊的發展備受關注。

U18世界盃小將 展開中職生涯

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