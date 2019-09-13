剩12戰亮M12 軟銀贏到一種注目

軟銀11度挑戰洋聯封王魔術數字，終於點亮M12。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋聯霸主軟銀昨天對上宿敵西武，在王牌千賀滉大熱投8局掉1分好投下，以3：2拿下「天王山之戰」，終於在第11度挑戰後成功點亮魔術數字「M12」，朝近6年第4座洋聯冠軍邁前一步。

千賀前役飆出育成投手史上首次無安打比賽，昨對打線強悍的西武，前4局投出12上12下，跨場連14局無安打，最終先發8局僅被敲4支安打，失掉1分，奪下本季第13勝，成為洋聯1996年渡邊久信後首位達成無安打後、下場先發還能奪勝投的投手。

餘賽等於數字 33年首見

軟銀在8月20日就有機會「點燈」，卻在第11度挑戰才點亮「M12」，由於剛好剩12戰，變成「以全勝為前提」的魔術數字，自1986年近鐵後，相隔33年又出現這種罕見狀況，最快封王日為20日。

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軟銀明將出征札幌巨蛋，和日本火腿進行3連戰，王柏融昨對樂天沒有上場，不過大田泰示轟出本季第19發全壘打，加上7投合力守成，火腿以4：2險勝，努力拚搏高潮系列賽。

央聯部分，龍頭巨人昨靠丸佳浩單場雙響5分打點，以8：5擊退第2的橫濱，封王魔術數字降為「M7」，本季從央聯3連霸廣島轉戰巨人的丸佳浩，有望挑戰個人的「4連霸」，成為象徵冠軍保證的「優勝請負人」。

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