「轟狂」大聯盟 本季6106轟破紀錄

波蘭柯昨敲出雙城第277轟，超越洋基，成為本季「最多轟」球隊。（美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年大聯盟轟不停，金鶯開路先鋒維拉昨從道奇左投弗格森手中轟出3分砲，成為本季大聯盟第6106轟，寫下史上單季最多全壘打紀錄，維拉締造紀錄的球棒也將被送進棒球名人堂。

大都會的阿隆索，目前以47轟暫居大聯盟全壘打王。（資料照）

金鶯維拉締紀錄 球棒進名人堂

金鶯維拉敲出本季大聯盟第6106轟，締造史上單季最多全壘打紀錄。（法新社）

2017年大聯盟累計6105轟為史上單季最多，也是唯一破6000轟的球季；今年更誇張，球季還剩18天賽程，維拉昨已轟破紀錄，單季超越6600轟應不成問題，遠多於兩年前，可見今年大聯盟有多「轟狂」。

維拉在大聯盟打滾第7個球季，過去3年平均單季15轟，今年已達21轟，用球棒寫紀錄，他說，「不可思議，很興奮，今晚我應該睡不著吧。」

雙城277轟 最會轟球隊

今年大聯盟被視為「彈力球年」，很多全壘打紀錄都被刷新。團隊部分，波蘭柯昨開轟，助雙城超越洋基，本季團隊277轟獨居全大聯盟第一，也是史上單季單隊最多轟紀錄。

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另外，水手開季連20場全壘打，寫下大聯盟開季連續開轟新紀錄，洋基在球季中連31場敲出全壘打同創大聯盟紀錄，同時8月洋基狂敲74轟也是大聯盟單月新高。

阿隆索47轟 暫全壘打王

今年8月全大聯盟量產1228轟，刷新史上單月最多轟紀錄，同時今年4至8月，連續5個月單月都超過1000轟，同樣創紀錄。阿隆索目前以47轟暫居全大聯盟第一，打破大都會隊史和國聯新人單季全壘打紀錄。

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