張育成首支二壘安 疾速102英里

印地安人張育成敲出首支二壘安打，助隊橫掃天使奪4連勝。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台日最有砲管的2名打者昨天同台較勁火力，張育成敲首支二壘安打，大谷翔平回敬生涯第40轟，最終印地安人以4：3橫掃天使奪4連勝，咬住美聯第二席外卡的0.5勝差，緊追運動家和光芒。

大谷翔平（右）與張育成同場獻技，敲出生涯第40轟。（法新社）

近期先發11戰都上壘

張育成前2打席無安打，6局上對中繼米德爾頓纏鬥至第8球，將低角度的155公里火球帶向右外野，球一路滾到全壘打牆，形成二壘安打，單場4支1，打擊率升至2成24。自8月30日起，張育成先發11戰都有上壘紀錄。

值得一提的是，張育成這支二壘安打擊球初速102英里（約164公里），為本季第5顆破百英里的強勁球，包括9月1日締造近5年台將最速的108.8英里（約175公里），逐漸展露備受期待的長程攻擊。

同場擔任天使三棒的大谷，5局下拉出本季第18轟、生涯第40轟，球飛不到3秒就進觀眾席，測得初速高達114英里（約183.5公里），刷新生涯最強勁全壘打紀錄，並進帳第62分打點，超越去年新人王球季。

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大谷同場獻技 生涯第40轟

大谷認為因為是拉擊，擊球速度快是正常的，「如果能好好打出這種球，攻擊會更加全面。」本季18轟中，只有4轟打向右外野，他說這跟對方投手特性有關係，但能打得更廣角是最理想的。

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