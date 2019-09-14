「邦」拚全年第一 羅力這回不恐猿

悍將羅力克服恐猿症，昨先發6局無失分，也穩住防禦率王寶座。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕悍將洋投羅力昨克服「恐猿症」，本季首度對桃猿繳出無失分先發，穩坐防禦率王，打線更轟炸19支安打，將近日不穩的猿牛棚打出問題，終場以13：0奪勝，最快今天攻上年度勝率第一。

悍將下半季戰績落後龍頭中信兄弟2.5場，不過在年度勝率僅差桃猿0.5場，若最後拿下年度勝率第一，即使沒奪季冠軍，還是能打5戰3勝制的季後賽，只要今對桃猿奪下勝利，將能躍居年度第一。

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6局飆9K 防禦率跌破3

羅力昨先發6局，僅被敲4支安打，狂飆9次三振，翻轉高達5.70的對戰防禦率。他說，桃猿打線很強，策略就是一球一球好好投，「只要每一步都踩得很穩，把局數完成，結果就會是我們的。」

羅力防禦率降至2.91，成為排行榜唯一數字跌破3的先發投手，有望奪下第4座防禦率王，他說每年都一樣有高低起伏，他想讓大家記得的就是穩定性。

4安4打點 范國宸回神

悍將全場19支安打援護羅力，以范國宸單場4安打、4打點最搶眼，歷經開季狀況火燙、季中韌帶開刀等高低起伏，他在9月打出打擊率4成44高潮，他表示球隊有望打季後賽，希望儘快找回季初好狀況。

近日大幅調度牛棚戰力的桃猿，昨燒掉5局又雪上加霜，剛調上來的蘇俊羽僅投3球就受傷退場，總教練洪一中沉著臉色表示，「一看就知道手不對勁，有傷還拉上來，投手教練有問題。」

桃猿9月份投手團隊防禦率高達8.61，苦吞平本季最長的5連敗，洪總大吐苦水說，「沒有投手了啦，哪裡還有人啊。」

悍將范國宸昨單場4安、4打點。（記者塗建榮攝）

桃猿牛棚捉襟見肘，蘇俊羽（右一）昨僅投3球就受傷退場。（記者塗建榮攝）

歌手楊乃文為悍將開球，並於賽後演唱多首膾炙人口歌曲。（記者塗建榮攝）

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