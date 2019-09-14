興農壯士8剩2 中繼有稱「投」

悍將蔡明晉本季一軍3場都對上桃猿，除了首戰挨轟，已連5局無失分。（記者塗建榮攝）

獅隊後援投手林其緯近8場出賽無失分，升格牛棚勝利組。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昔日「興農八壯士」剩2人還在職棒場上打拚，林其緯是獅隊勝利組投手之一，悍將隊蔡明晉近期更扮演稱職的長中繼，昨天對桃猿中繼2局無失分，獲總教練陳連宏讚賞。

職業一軍邁向第11季，34歲蔡明晉直到8月28日才首度亮相，為生涯最晚，他說，沒有什麼特別感受，一樣都繼續在努力，只是今年身體有些微恙，上一軍前表現都不是很好。

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即便本季在二軍防禦率7.27，蔡明晉上一軍後稱職扮演好長中繼角色，本季3戰都對上強打雲集的桃猿，除了首戰遭林承飛轟2分砲掉分外，連2場、5局無失分，防禦率僅2.57。

蔡明晉連2場抗猿有成

蔡明晉表示，他沒有特別設定目標，就是上一軍完成教練給的任務，他也談到昔日八壯士隊友林其緯的本季好表現，「恭喜他今年投得滿出色的，我覺得很棒。」

和蔡明晉在2006年代訓選秀進興農的35歲林其緯，今年僅差1場就能追平生涯單季最多出賽紀錄，更繳出連8場無失分，近期已升格牛棚勝利組投手。

兩人年輕時都有150公里速球，隨著歲月流逝球速剩下140公里出頭，依然能在場上找到一席之地。林其緯曾說，以前有球速時想得不多，現在更專注跟打者周旋的過程，觀察他們的反應，頭腦動得比較快。

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