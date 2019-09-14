前進百打點 朱育賢注入自信心

桃猿朱育賢單季30轟百打點倒數2轟、2打點，近期卻陷入低潮。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕因狀況不佳休息一場，桃猿朱育賢昨重返先發打線，連續2場敲安，不過百打點還要再等等，他坦言最近沒有很相信自己，「低潮過程很辛苦、很疲累，但還是要不斷給自己信心向前進。」

朱育賢本季維持打擊高檔，鮮少連續場數無安打，近3週卻有2次連續3場無安打，在打擊率榜逐漸被隊友林立、陳俊秀甩開。桃猿打擊教練曾豪駒認為，他最近對自己的好球帶沒這麼堅定，造成擊球確實性較差。

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朱育賢從季初起長期在打點、全壘打榜領先，隨球季接近尾聲，背後追兵越追越兇，曾豪駒說這是朱育賢第一次扮演領先者，難免會想要掌握好的成績，操之過急，「有些問題都是自己想太複雜，只要回到原點想當時怎麼做就好。」

朱育賢認為，低潮主要還是自信心不足，即便在排行榜領先，還是會想要更突破，這方面經驗確實較不足，「隊友和教練也跟我說要拿出自信來，沒有自信做再多也沒有用。」

只差2轟、2打點就能成為史上第5位單季30轟100打點的本土打者，朱育賢說他對百打點有期待，不過還是回歸基本功和擊球強度，「前幾場都忽略了，現在就慢慢把上半季的東西找回來。」

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