2019年世界盃男籃賽》阿根廷勝法 西班牙退澳 明爭冠

39歲阿根廷老將史柯拉（左）。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕39歲阿根廷老將史柯拉、34歲西班牙長人M.加索，昨在2019年世界盃男籃賽4強賽證明經驗無價，史柯拉以本屆個人新高28分及13籃板，率阿根廷以80：66大勝法國；M.加索斬獲新高33分，助西國在二度延長賽以95：88氣走澳洲，雙雙挺進明晚8點的決賽。

34歲西班牙長人M.加索。（法新社）

史柯拉 M.加索經驗無價

世錦賽5朝元老史柯拉，與吉諾比利、桑切斯、諾西奧尼、德菲諾都是阿根廷「黃金世代」成員，攜手奪下2002年世錦賽銀牌及2004年雅典奧運金牌。

當同期隊友相繼退役，史柯拉在2017年離開NBA轉戰中國CBA，上季效力上海大鯊魚，場均19.8分、9.9籃板。昨他對法國上半場就繳出「雙十」，末節又以連續2顆三分彈，澆熄對手反撲氣勢，他本屆場均貢獻19.3分、8.1籃板，也是阿根廷相隔17年重返決賽的頭號功臣。

老當益壯 成為國家英雄

M.加索上半場僅拿4分，下半場脫胎換骨轟29分，其中末節剩8秒、首度延長賽最後4秒都以兩罰俱中，幫西國續命，用強心臟取得隊史第2張決賽門票。

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2006年西國首奪世界冠軍時，M.加索只能偶爾上場扛禁區，場均5.5分、3.2籃板。如今，他擁有1枚NBA冠軍戒，及3度入選明星賽、2013年最佳防守球員等殊榮，本屆數據升至14.4分、5.3籃板，昨又成為西國贏球最大英雄，他說：「很開心能贏得這場比賽，接下來得更專注於決賽，拿到金牌才是最重要的事。」

法國前役擊敗美國成為奪冠大熱門，昨面對史柯拉卻束手無策，頭號中鋒戈貝爾僅3分、11籃板，得分大將富尼耶17次出手僅中6球，拿到15分，兩大主力同場熄火，只能與澳洲爭銅。

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