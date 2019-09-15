札蛋2萬人 舉牌歡呼大王

火腿舉辦「台灣日」，邀LamiGirls開球熱舞，也為王柏融（右二）加油。（猿隊提供）

台灣日 王柏融代打出局

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿昨回札幌巨蛋迎戰龍頭軟銀，並舉辦「台灣日」，請來LamiGirls開球熱舞幫王柏融加油，可惜大王沒先發，代打1打數無安打，終場球隊1：3輸球，確定連續3年無緣封王，只能拚高潮系列賽。

LamiGirls的琳妲、沐妍及Yuri賽前和王柏融相見歡，還帶來伴手禮鳳梨酥和最新EP幫他打氣，讓大王直呼感動。此外，前2萬名觀眾領到王柏融加油板，上面還用中文寫道，輪到大王上場時，請舉起紙板將球場染成紅色為他加油。

不過，這2萬名觀眾僅在7局下有機會用到這塊板子，連續2戰板凳出發的大王，該局代打中島卓也，從右投甲斐野央手中敲游擊滾地球出局，9月打擊率還是無法突破1成，球隊輸球同時，軟銀也將封王數字降至M11。

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火腿out 只能拚高潮賽

火腿本季最多只能拚洋聯第3，將跟羅德和樂天競逐，這2隊昨天雙雙1分飲恨，台灣投手都有上場，羅德陳冠宇在7局接替先發，雖被金子侑司敲安又有保送，在2出局後靠隊友田中靖洋守成，連續4戰無失分。

宋家豪 連12戰無失分

樂天宋家豪則維持穩定性，對歐力士8局下登板，開局雖被代打吉田正尚敲安，但捕手盜壘阻殺幫了大忙，小宋也連飆2次三振，自8月23日回歸一軍，連12戰無失分，已寫生涯最長紀錄，本季防禦率降至2.43，為5月24日以來最低。

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