傳統一戰爆衝突 獅9下6分大逆轉

高國慶9局下敲出清壘再見安打，助獅隊逆轉兄弟。（記者黃志源攝）

適逢「傳統一戰」主題日，獅象對決昨演出單局2度清空板凳。（記者黃志源攝）

兄弟教練陳江和（右四）被驅逐出場。（記者黃志源攝）

單局2度清空板凳

〔記者倪婉君／台南報導〕「傳統一戰」果然激情！在因大雨暫停近2小時過後，兄弟8局上攻得6分，8局下卻因兄弟總教練伯納不滿獅隊故意拖延比賽出場叫囂，及兄弟投手江忠城對獅隊球員投出觸身球，形成二度板凳清空的衝突場面，還發生兄弟教練陳江和、獅隊教練江奕昌遭驅逐出場，9下獅隊上演神奇大逆轉，以11：10氣走兄弟，讓這場「獅象大戰」戲劇張力十足。

在因雨暫停前就有激情，兄弟投手王鴻程6局下對獅隊吳桀睿投出觸身球後，引發獅迷鳴笛鼓譟聲四起，結果獅隊也趁勢在此半局4：4追平。8局上大雨直落，直到晚上10點才復賽，仍未澆熄6168名球迷熱情。

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高國慶清壘再見安

彭政閔在8局上1出局一、二壘有人時代打上場，獲得保送形成滿壘，兄弟再靠獅隊後援投手黃峻彥控球失準，又選到保送擠回超前分。此時彭政閔退場換代跑，但獅隊陷入混亂，投手江承峰雖讓打者擊出界外飛球遭接殺，但回傳本壘發生捕手接球失誤，兄弟再得2分，之後王威晨擊出內野安打，江承峰又發生暴傳失分，還被強襲球擊中。獅隊廖文揚止不了血，還讓詹子賢繼首局2分砲後，轟出第2發2分砲。

8局下氣氛緊張，江忠城上場後援，伯納受不了獅隊代總教練劉育辰和主審討論耗時，出場指著劉育辰叫罵，而劉育辰則脫帽回應，但兩隊球員此時第一次清空板凳。繼續比賽後，江忠城先解決1人次後，卻對江亮緯投出觸身球，也讓兩隊球員二度上場對峙，此時氣氛更火爆，出現推擠動作，陳江和及江奕昌也遭驅逐出場。

江忠城退場後，換李振昌上場後援，投出三振取得第2個出局數，但接著投出保送，又讓陳鏞基敲安失1分，代打高國慶揮棒落空遭三振，但球棒脫手而出飛到三壘，也引發球迷驚呼。9下獅隊攻回3分後，兄弟在兩出局時換上王梓安面對滿壘局面，結果他保送陳鏞基再掉1分，高國慶敲出清壘的再見安打，形成11：10的神奇逆轉勝。

兄弟詹子賢敲出雙響砲、單場4打點，球隊卻遭逆轉。（記者黃志源攝）

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