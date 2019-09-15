今台南最終戰 恰恰先發滿場相挺？

兄弟彭政閔昨代打獲保送，今台南最終戰可望先發上陣。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕象獅「傳統一戰」今晚達到最高潮，「恰恰」彭政閔可望在生涯台南球場最終戰先發亮相，除了將吸引本季台南首場滿場球迷相挺，「引退禮」也會在賽後揭曉。

由於右手腕和右髖關節不適，恰恰在前天系列賽首戰坐了滿場板凳，但昨天賽前他的情況好轉，已進行打擊練習。兄弟總教練伯納知道今天是恰恰在台南球場最終戰，「恰恰的狀況一天比一天好，應該（今天）可以正常出賽，把他擺進先發名單中。」

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距離恰恰29日引退賽只剩兩週，他在新莊、桃園等球場也會進入最後一次出賽，伯納表示會盡量讓他上場，「讓全台灣各地的球迷，都能看到恰恰最後一次獻技，也是很重要的事。」

獅後輩備好引退禮

拜「恰恰引退效應」所賜，台南今天可望衝出本季首次滿場，只是台南球場左外野看台仍在整修，這次滿場規模「縮水」，可能最後票房將落在7500至8000人之間。台南主場本季的最高票房是4月3日，對手也是兄弟，當時吸引7155人進場，上次台南滿場則要回溯到2013年4月4日曼尼出賽。

獅隊將比照3年前陳金鋒台南最終戰，在賽後送給恰恰「引退禮」，另外像潘威倫、潘武雄、高國慶和高志綱等人也會另外備禮。潘威倫本週可望重返一軍，他也期待25或26日能在洲際球場和恰恰進行最後一次對決。

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