太空人「投投」是道 塞揚內戰機率高

太空人柯爾昨先發8局無失分，奪下13連勝寫隊史新猷。（法新社）

韋蘭德日前投出無安打比賽，極有可能與隊友柯爾競逐塞揚獎。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕近20年來首對爭奪塞揚獎的隊友將誕生？太空人柯爾昨投8局無失分，率隊以4：1擊敗皇家，自5月28日先發狂掃13連勝，刷新隊史最長紀錄，無論本季17勝和防禦率2.62，皆在塞揚競爭中緊追隊友韋蘭德。

柯爾、韋蘭德誰強 艾圖維難抉擇

史普林格以刷新生涯新高的單季35轟，搭配艾圖維隊史二壘手紀錄的28轟，幫柯爾打下13連勝，成為2013年國民史崔斯柏格後首位單季奪13連勝的投手，美聯塞揚由他和韋蘭德競爭幾無懸念。

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「他們可能是史上最好的先發雙重奏。」艾圖維表示，「我真的不知道誰比較強，感謝上帝我不是那個要投票（塞揚獎）的人。」

一旦柯爾和韋蘭德最終獲塞揚票選第1、2名，將成為2001-02年響尾蛇「巨怪」強森和席林後、首對霸佔前2名的隊友。即便多數據略輸韋蘭德，柯爾每9局可奪13.66次三振，有望打破2001年強森13.41次的歷史紀錄，將是一大優勢。

隊友爭塞揚 近20年來首對

雖然競爭激烈，2人從未討論過這個話題。柯爾也引用一句作家名言，「如果你有個競爭對手在同個戰場賽跑，有時你想要的只是享受競逐的過程。」他覺得這很符合他此刻的心情。

36歲韋蘭德將挑戰生涯第2座，也是2004年42歲克萊門斯後最老塞揚紀錄，29歲柯爾則放眼生涯首座，並在冬天進自由市場後成為最有錢投手。

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