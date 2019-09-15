藍鳥三溫暖 傷牛棚卻再見轟

藍鳥梅薩投球時自知左肘受傷，在投手丘崩潰落淚。（美聯社）

畢謝特第12局敲出再見轟，寫下藍鳥最菜紀錄。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕藍鳥昨心情大洗三溫暖，10局上目睹牛棚主力梅薩傷到左肘，在投手丘崩潰落淚，12局又靠21歲新秀畢謝特轟出「神預言全壘打」，以6：5將洋基封王魔術數字停在M5。

梅薩賽前投67場居美聯第5多，昨面對葛瑞戈爾斯時，突然失控將球丟到打者身後，隨後跪在投手丘，露出痛苦神情撫著左手肘，更用球衣擦拭著眼淚，讓全場陷入沉默，藍鳥表示，梅薩將接受MRI檢查評估傷勢狀況。

請繼續往下閱讀...

藍鳥教頭蒙托亞表示，「他每天都準備上場，做好自己的工作，也是我們未來的一部分。他也有這種感受，所以情緒有些激動，我們大家都是。」

畢謝特再見轟 隊史最年輕

藍鳥化悲憤為力量，畢謝特在12局將萊恩斯的滑球轟出左外野，以21歲成為隊史最年輕轟出再見全壘打的球員，蒙托亞更透露這位新秀自信心爆表，早在上打擊區前就「神預測」。

蒙托亞說，「這傢伙以後會是個明星球員，他上場前就告訴板凳的人，『如果他們將那位左投留在場上，且對我丟滑球的話，我就會把它轟出去！』」

洋基先發投手田中將大投5局掉4分退場，本有勝投資格，牛棚奧塔維諾卻在7局下發生投手犯規，奉送追平分，砸掉田中第11勝，大聯盟生涯第75勝還要再等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法