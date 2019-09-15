美國史上最「7」慘 征奧沒哈登不行

美國出征2020東京奧運，美媒點名要先網羅火箭隊哈登。 （資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國隊昨在2019年世界盃男籃以87：74擊敗波蘭，以隊史最差的第7名作收，面對2020年東京奧運，不少外媒開始為美軍找辦法，避免再次兵敗東京。

下半場恍神 只贏波蘭13分

面對無NBA球員助拳的波蘭，國際賭盤賽前看好美國能大勝逾20分，美軍全場砍進11顆三分球、送出29助攻，數據看似亮眼，但內容卻差強人意，他們半場打完領先17分，下半場卻恍神，末節被波蘭追到7分差，贏得驚險。

美國與晉級冠軍戰的阿根廷確定搶下美洲區2席奧運資格，非洲是奈及利亞、亞洲為伊朗、大洋洲是澳洲，歐洲是法國、西班牙。美國在世界盃受挫，外界開始期待在東奧他們能派出最強12人捲土重來。

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本屆因多名球星相繼退訓，美國僅主控沃克入選過年度最佳陣容，戰力不如過往，即使5連勝晉級8強，卻連輸法國、塞爾維亞，吞下自2002年以來首度2連敗，世界籃球霸主顏面盡失。

美媒《SB Nation》點名美國想重拾王者風範，第一步是網羅哈登，認為哈登在場上的影響力遠勝本屆的後場核心沃克、米歇爾。至於柯瑞、魏斯布魯克、雷納德、里拉德等球星，則是組成最強美國的核心成員。

美媒點名 A.戴維斯力抗各國長人

美國主帥帕波維奇本屆被迫打小球戰術，主因是長人M.透納、B.洛培茲、小普朗利表現不理想，昨3人對波蘭只合拿14分，因此美國屆時東奧須補入具禁區統治力的A.戴維斯，才能力抗「法國巨塔」戈貝爾、塞爾維亞的約基奇、西班牙M.加索等高個子。

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