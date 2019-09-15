台灣男排晉8強 今與日拚分組第1

台灣男排以直落三輕取香港，笑納2連勝，挺進8強。（取自AVC - Asian Volleyball Confederation臉書）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕挾著前役擊敗泰國的氣勢，台灣隊昨天在2019亞洲男排錦標賽小組賽第2戰，以直落三輕取香港，笑納2連勝，確定挺進8強。

陳建禎表示，台灣隊兩場比賽下來，整體發揮還滿順暢的。（資料照，排協提供）

這次亞錦賽台灣隊預賽和泰國、香港及日本同組，取分組前2名晉級8強，8強隊伍可獲得明年1月奧運亞洲區資格賽門票，爭取各洲僅1席的奧運資格。

台灣隊精銳盡出，部分成員為去年雅加達亞運銅牌班底，不只「黑狗」陳建禎、「戰神」王明浚再度攜手，另外還有「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰等人坐鎮，力拚超越隊史最佳的4強。

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台灣隊昨先以25：11、25：10連下兩城，第3局雖遭遇香港頑強抵抗，一度落後，但隨即穩住陣腳，再以25：17拿下。

去年亞運結束後，陳建禎宣布卸下國家隊戰袍，今年為了和老隊友王明浚等人再次合作，決定再次重返台灣隊。他認為，「這兩場大家整體發揮都還滿順暢的，和過去不太一樣。以往第1、2戰都會有些當機或較慢進入比賽狀況，這次雖然也有亂流，但大家能很快調整回來。」

陳建禎︰期待跟日本交手

台灣隊今晚7點半將與衛冕軍日本力拚分組第1，日本派出國家隊一軍，包含石川祐希、西田有志等人，實力堅強。但陳建禎認為，「我們會再開會做一些分析和設定，大家都很期待跟日本交手，若我們能再穩定一些，相信會讓日本隊打得很辛苦。」

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