世界盃》41場世界盃 史柯拉追上傳奇

阿根廷39歲老將史柯拉（右），達成世界盃第41場出賽，追平史上最多紀錄。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕阿根廷39歲老將史柯拉寫下生涯新里程碑！昨達成世界盃第41場出賽，追平巴西傳奇球星馬西歐，並列史上最多。可惜金牌戰遭西班牙嚴防，全場10投僅1中，攻下8分，未能助阿根廷拿下隊史第2冠。

籃板、投籃命中數 史上最多

史柯拉是5屆世界盃老將，曾率隊在2004年雅典奧運奪金；但隨著「黃金世代」吉諾比利和諾西奧尼等名將相繼退休後，史柯拉獨自扛起全隊攻守重任，本屆8場比賽，場均17.9分和8.1籃板，皆高居全隊之冠，同時生涯世界盃總得分716分，躍居史上第二，出賽時間1145分鐘、總籃板數280個和投籃命中260次，皆是史上之最。

阿根廷雖與冠軍擦身而過，但陣中無現役NBA球員，仍能一路過關斬將，直到最後一戰才吞敗，收下隊史第2面銀牌。總教練赫南德茲認為，「史柯拉是球隊的精神領袖，自我要求甚高，求勝意志感染全隊，雖沒能奪冠，但他的表現無可挑剔。」

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史柯拉2017年離開NBA後，轉戰中國CBA，上季效力於上海大鯊魚，場均貢獻19.8分、9.9籃板。為了備戰世界盃，他提前一個月自主訓練，加上適應中國環境，成為大爆發的主因。本屆成為史柯拉最後一次的世界盃，所幸阿根廷以美洲第一的成績，率先拿下明年東京奧運門票，預計奧運將是史柯拉代表國家隊的最後戰役。

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