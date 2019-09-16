獲水手終身成就獎 一朗英文致詞要雄星別哭

鈴木一朗昨領取水手隊終身成就獎，不忘調侃菊池雄星不要哭，這是開心的場合。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕西雅圖水手隊昨天頒發球團終身成就獎，表彰今年3月退休的鈴木一朗對球隊的貢獻，一朗重新穿上招牌「51」號球衣出席，全程用英文致詞並數次哽咽，向西雅圖球迷表達感謝。

水手連續3天舉行「一朗週」主題活動，高潮是頒發球團終身成就獎，轉任球團特助的一朗用英文發表5分鐘的演說，一開口雖坦言好緊張，卻不忘調侃在他引退賽上哭成淚人的菊池雄星：「今晚不要哭，這是開心的場合。」

一朗指出，當他在東京退休時，總覺得缺少什麼，因為西雅圖球迷並不在場，「當我2001年來到西雅圖時，還是27歲的瘦小球員，過去沒有日本野手來大聯盟，我知道你們有充分理由不接受我，但你們張開雙手歡迎我，即便我離開又回來都沒停止，我很榮幸在2018年回歸，原因就是你們。」

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一朗表示，回顧整個職業生涯，最自豪的就是從2001年加入美職第一天起，到2019年退休的最後一天為止，每天都享受挑戰並保持熱情，除了感謝家人，也感謝水手球團給他機會，讓他在喜愛的城市打最愛的棒球。

一朗是水手隊史首位獲頒球團終身成就獎的球員，可望成為隊史第4位進入名人堂的球星，前3人中有小葛瑞菲、馬丁尼茲2位受邀到場觀禮，水手總裁史坦頓盛讚一朗是日美文化的橋樑，還對一朗說：「我們在名人堂等你！」

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